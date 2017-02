Lesen Sie auch: AZ-Kommentar - Afghanistan-Abschiebungen: In einem sicheren Land

Darunter war anfangs auch ein Mann, der bereits beim letzten Abschiebe-Flug an Board gewesen war. Die Afghanen hatten ihn jedoch nach Frankfurt zurückgeschickt, weil er schwer krank war. Den erneuten Versuch, ihn auszufliegen, stoppte das Verfassungsgericht.

Aus Bayern wurden zunächst nur die Fälle von vier Betroffenen bekannt: Ein Mann, der in Mühldorf in Abschiebehaft saß und ein weiterer, dessen Eilantrag abgelehnt worden war, sollten tatsächlich abgeschoben werden. Bei zwei weiteren liefen bis abends juristische Auseinandersetzungen.

Amnesty International kritisiert Abschiebungen scharf

"Wir wissen außerdem von zwei oder drei Geflüchteten, bei denen die Polizei versucht hat, sie entweder zuhause oder in der Schule abzuholen", sagt Stephan Dünnwald vom Flüchtlingsrat. "Die Betreffenden waren aber nicht da."

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert Abschiebungen an den Hindukusch scharf. "Die Lage in Afghanistan hat sich im letzten Jahr nochmal deutlich verschlechtert", so Generalsekretär Markus Beeko.

Die bayerische Linke schloss sich dem Protest an und forderte von Innenminister Joachim Herrmann, nicht weiter nach Afghanistan abzuschieben.

Die Landtags-Grüne wandten sich mit einem Dringlichkeitsantrag gegen die Sammelabschiebung. Auch sie wollen ein Ende der Rückführungen nach Afghanistan. "Man kann einen Krieg, der stattfindet, nicht einfach leugnen – Afghanistan ist für Flüchtlinge nicht sicher", sagte die asyl- und integrationspolitische Sprecherin der Partei, Christine Kamm.

Vehement äußerte sich die DGB-Jugend: "Die CSU nähert sich immer mehr den Forderungen der AfD an", so Bezirksjugendsekretär Carlo Kroiß. "Abschiebungen in Kriegsgebiete und die Abschiebungen von bereits fest in Bayern integrierten Personen müssen sofort aufhören." Die Ausweisung von Menschen, die Anschluss, eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle gefunden hätten, demotiviere alle – "Geflüchtete, freiwillige Helferinnen und Helfer sowie Betriebe".