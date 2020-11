Wetter in München und Bayern: Viel Nebel und Sonne

Zur Mitte der Woche bleibt das Wetter in Bayern trüb und neblig, teilweise scheint aber auch die Sonne. Zum Freitag fallen die Temperaturen auf etwa fünf Grad.

München - Der Mittwoch startet an manchen Orten in Bayern zunächst neblig, tagsüber scheint viel Sonne. In den Niederungen um die Donau und Naab sinkt die Sichtweise wegen des Nebels auf bis unter 150 Meter.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Temperaturen an den Alpen 15 Grad. Dort, wo sich der Nebel hartnäckiger hält, ist es kühler bei maximal 8 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag regnet es in Franken, in den Kammlagen der Mittelgebirge warnen die Meteorologen vor stürmischen Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es örtlich gefrieren.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Mittwoch: Zunächst neblig, dann Sonne. Temperaturen bis 13 Grad.

Donnerstag: Hohe Regenwahrscheinlichkeit. Temperaturen bis 13 Grad.

Freitag: Es wird kalt und regnerisch, Vorwarnung vor Glatteis. Temperaturen bis 5 Grad.