Wetter in München und Bayern: Schnee und Glatteis

Schneefall und Warnung vor Glatteis: Nach wärmeren Temperaturen wird es in München wieder winterlich.

München - Der Montag startet in Bayern bewölkt und mit zunehmendem Schneefall. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Morgen im Osten des Landes noch gering bewölkt, doch von Westen her ziehen bereits dichtere Wolken auf, und Schneefall setzt ein.

Im weiteren Tagesverlauf soll es im Norden Bayerns vereinzelt, nach Süden hin häufiger leicht bis mäßig und teils schauerartig schneien. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und zwei Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Alpennähe stark böiger Wind aus Südwest bis West.

Der Dienstag wird den Wetterexperten zufolge oft stark bewölkt mit verbreiteten Schneeschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen minus drei Grad im Oberallgäu und drei Grad westlich des Spessarts. Es weht ein mäßiger bis frischer, zum Teil starker bis stürmischer Wind aus südwestlichen Richtungen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Montag: Im Norden vereinzelt, nach Süden hin häufiger leichter bis mäßiger Schneefall. Höchstwerte -3 bis +2 Grad.

Dienstag: Sonnige Abschnitte im Süden, ansonsten bedeckt. Höchstwerte -2 bis +3 Grad.

Mittwoch: Windig mit starkem Schneefall, Vorwarnung vor Glatteis. Höchstwerte -3 bis 2 Grad.