Wetter in München: Es bleibt frostig - DWD warnt vor Glätte

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte, im äußersten Süden wird es stürmisch. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

München - In Bayern wird es stark bewölkt und kalt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes startet der Dienstag mit vielen Wolken und etwas Schnee und Schneeregen. Der Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte in Bayern, im äußersten Süden zudem vor Sturmböen. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 7 Grad.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen vor allem in Nordbayern viele Wolken und einige Schauer, oft in Form von Schnee. In Südbayern soll öfter die Sonne scheinen. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 5 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Dienstag: Wechselhaft mit kurzen sonnigen Phasen. Höchsttemperaturen 0 Grad bis 6 Grad.

Mittwoch: Bewölkt, gebietsweise leichter Schneefall. Höchsttemperaturen -3 Grad bis 3 Grad.

Donnerstag: Sonne-Wolken-Mix, gebietsweise regnerisch. Höchsttemperaturen -2 Grad bis 2 Grad.