Wetter für München und Bayern: Zum Wiesn-Comeback schwächelt der Spätsommer

Ausgerechnet zum Wiesn-Comeback schwächelt der Spätsommer, aber es wird wieder besser.

München - Warme Unterwäsche und ein Regenschirm sind die top Accessoires zum Wiesnstart. Denn ausgerechnet am Wochenende rauschen die Temperaturen in den Keller, zudem kann es immer wieder regnen. Erst ab Mitte kommender Woche wird das Wiesn-Wetter etwas besser.

"Am Wochenende werden wir alle die Heizungen anwerfen müssen", warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. "Ab 900 bis 1.000 Meter sind sogar die ersten Schneeflocken der Saison möglich." Schuld ist frischere Meeresluft aus subpolaren Breiten.

"Funktionskleidung statt Mieder" sei angebracht, rät ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Blick auf Samstagmittag. "Aber man kann ja auch das Mieder unter der Funktionskleidung tragen."

Ein warmer Altweibersommer ist nicht in Sicht

Die Tageshöchstwerte liegen am Samstag bei rund neun Grad, dazu drohen ab Mittag immer wieder Schauer. Am Sonntag sind immerhin 15 Grad drin. Doch auch da sind Schauer möglich. Das Wiesn-Comeback fällt also ziemlich frisch aus. "Das Ganze ist verbunden mit einer gewissen Böigkeit des Windes, es wird also noch kühler empfunden werden", erläuterte der DWD-Fachmann.

"Ein warmer Altweibersommer ist nicht in Sicht", sagt Dominik Jung, "zwar deutet sich nächste Woche wieder mehr Sonnenschein an, aber es bleibt dabei eben auch kühl." Laut der Prognose von Wetter.com werden in München in der zweiten Wochenhälfte Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad erwartet. Immerhin soll es trocken bleiben, was die Schausteller freuen dürfte. Für die sind nasskalte Wiesn-Tage pures Gift fürs Geschäft.

