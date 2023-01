Wetter für München und Bayern: Wolken, Schauer und böiger Wind bestimmen das Bild

Die Woche geht eher ungemütlich weiter. Die Wolkendecke öffnet sich so zögerlich wie der Wind hartnäckig weht, und angesichts der Regenschauer macht sich die Sonne rar.

Es wird regnerisch in den nächsten Tagen: Den Schirm müssen wir aber gut festhalten - es weht ein zum Teil böiger Wind.

München - Der Regenschirm ist im Moment ein angesagtes Accessoire: Schon der heutige Mittwoch ist von Schauern geprägt, und auch in den nächsten Tagen gönnt sich die Sonne nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine Pause.

Hier und da lockert die Wolkendecke zwar auch einmal auf, aber dann kündigt sich schon wieder Regen an. In München liegen die Temperaturen bei maximal 13 Grad. Es weht ein zum Teil stark böiger Wind.

Kaum Sonne, dafür Wolken, Schauer und böiger Wind

Am Donnerstag ist es ebenfalls meist bedeckt und im Tagesverlauf zunehmend regnerisch-trüb. Etwas Sonne zeigt sich am ehesten anfänglich noch in der Nähe der Alpen. Die starken bis stürmischen Windböen pfeifen weiter.

Wolkenverhangen zeigt sich dann auch der Freitag: Wieder melden sich Schauer an, und die fallen mitunter heftiger aus. Der böige Wind legt sich erst zum Samstag hin, dann liegt die Schneefallgrenze in den Mittelgebirgen um 700 Meter und in den Alpen um 1.000 Meter.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage