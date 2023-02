Wetter für München und Bayern: Wochenende wird teils sonnig

Vor allem der Sonntag macht seinem Namen an diesem Wochenende alle Ehre – auch die Temperaturen steigen weiterhin etwas an.

München - Das Wochenende in München startet zunächst bewölkt, am Samstag zeigt sich nur selten die Sonne. Doch der Sonntag wird dann deutlich freundlicher, den gesamten Tag über bleibt es klar und wolkenlos.

Vor allem die Temperaturen ziehen in den kommenden Tagen an: Werden am Freitag noch maximal vier Grad erreicht, sind es am Samstag dann sechs und am Sonntag sogar acht Grad. Regen wird für das Wochenende in München nicht erwartet.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage