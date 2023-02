Wetter für München und Bayern: Wochenende meist bedeckt und windig

Über die Woche zeigte sich das Wetter von einer sonnigen Seite, doch am Wochenende wird es regnerisch und windig bis stürmisch.

München - Wer die vergangenen Tage draußen an der Sonne verbracht hat, tat gut daran, genug Vitamin C für die nächsten Tage zu tanken. Denn am Wochenende wird es meistens bewölkt und windig, gebietsweise kann es auch regnen. Zum Wochenstart setzt sich immer wieder mal die Sonne durch.

Wolken, Regen und stürmische Böen in München und Bayern

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, wird es Samstagmittag und am Nachmittag in Alpennähe trocken und teils sonnig. Sonst durchwegs stark bewölkt, mancherorts für kurze Zeit etwas Regen. An den östlichen Mittelgebirgen bis 10, im Chiemgau örtlich bis zu 18 Grad. Auffrischender, in Böen starker bis stürmischer Wind um West. Im Bergland teilweise schwerer Sturm.

Am Sonntag stark bewölkt bis bedeckt mit teils schauerartig verstärkten Regenfällen. Die meisten niederschlagsfreien Abschnitte im Alpenvorland und im Westen. Maxima 8 bis 13 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Westwind. In den Hochlagen von Alpen und Bayerwald zeitweise Sturmböen.

Zum Wochenstart mehr Sonne

Am Montag im Osten Bayerns anfangs letzte Tropfen. Von Südwesten her im Tagesverlauf vermehrt Sonne, nur im nördlichen Franken und an den östlichen Mittelgebirgen noch längere Zeit wolkig. Maximal 8 Grad im Fichtelgebirge, bis 16 Grad im Alpenvorland. Mäßiger bis frischer, nördlich der Donau in Böen starker bis stürmischer Westwind. Im höheren Bergland Sturmböen.

Am Dienstag an den Alpen und im Vorland viel Sonne, nach Norden hin stärker bewölkt aber auch weitgehend trocken. Erwärmung auf 9 bis 16 Grad. Mäßiger in Böen teils starker Wind um West.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage