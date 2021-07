Wetter für München und Bayern: Wenig Aussicht auf Sonne - Schauer und Gewitter möglich

Kräftige Gewitter brachten auch am Sonntag in einigen Teilen Bayerns Sturmböen, Starkregen und Hagel – besonders an den Alpen. München blieb verschont, das Wetter wird die Woche über dennoch wenig sommerlich.

26. Juli 2021 - 06:46 Uhr | AZ

Ein Gewitter erleuchtet den Nachthimmel. © dpa

München - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits für den Sonntagabend vor schweren Gewittern gewarnt. Während es in der Landeshauptstadt ruhig blieb, bewahrheitete sich die Vorhersage vor allem in den Landkreisen südwestlich der Landeshauptstadt. Stellenweise fielen bis zu 40 Liter auf den Quadratmeter, Bäume wurden entwurzelt, teilweise gingen Muren auf Straßen ab. Hier lesen Sie mehr dazu. Unwetterwarnungen aufgehoben Noch am Sonntagabend hatte der DWD alle Unwetterwarnungen aufgehoben, eine Aussicht auf schönes Wetter gibt es in den kommenden Tagen aber nicht. Der Wochenanfang ist in Oberbayern geprägt von Schauern und Gewittern. Dazu bleibt es warm. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 25 und 29 Grad – die schwül-warme Luft bringt die Menschen nicht nur zum Schwitzen, sondern trägt auch zu den Gewittern bei. Diese lassen dem DWD zufolge erst ab Dienstag langsam nach. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Montag: Zunächst trocken, dann einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 15 bis 25 Grad.

Dienstag: Sonne und Quellwolken, Gewitter möglich. Höchstwerte von 15 bis 25 Grad.

Sonne und Quellwolken, Gewitter möglich. Mittwoch: Wenig Sonne, immer wieder Schauer möglich. Höchstwerte von 16 bis 26 Grad.