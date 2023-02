Wetter für München und Bayern: Weiterhin Nebel, doch Sonnenschein kündigt sich an

Auch der Dienstag startet nicht freundlich. Es bleibt neblig-trüb und bedeckt. Erst ab Mittwoch zeigt sich auch in München wieder die Sonne.

Schee is' scho: Ein Vogel fliegt bei Sonnenaufgang an der Frauenkirche vorbei, die noch ganz im Nebel liegt. (Archivbild)

München - Neblig, teils auch ganztags trüb oder bedeckt bleibt es am Dienstag in Niederungen und vor allem im Norden Bayerns. In Hochlagen sowie am Alpenrand wird es den ganzen Tag über sonnig. Die Temperaturen erreichen maximal 5 bis 8 Grad.

Nach Nebel am Dienstag kommt am Mittwoch die Sonne

Die Sonne zeigt sich am Mittwoch dann wieder ganztägig. Mit bis zu sieben Sonnenstunden darf man rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 10 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage