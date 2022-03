Wetter für München und Bayern: Weiter viel Sonne und warme Temperaturen

Der Frühling hält Einzug in Deutschland - mit Temperaturen von bis zu 20 Grad. Nachts kann es aber weiter Minusgrade geben.

Der Frühling ist in München angekommen.

München - Der Frühling ist endgültig da! Und schenkt uns viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 20 Grad.

Dem Kalender nach hat am Sonntag die wärmere Jahreszeit begonnen - und das zeigt sich in diesem Jahr auch am Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Wetter in München: Warme Tage, kühle Nächte

Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad. Die Sonne scheint, es weht ein leichter Wind. Sogar noch wärmer wird es am Donnerstag: Dann rechnet sagt der DWD bis zu 21 Grad vorher, es wird der wärmste Tag der Woche. In höheren Lagen kann es lockere Quellwolken geben.

Auch der Freitag und das Wochenende werden sonnig und warm - perfektes Wetter für lange Spaziergänge oder einen Biergartenbesuch. In den Alpen kann es vereinzelt Schauer geben.

Aber Achtung, der DWD warnt: In Teilen Bayerns herrscht wegen der andauernden Trockenheit Waldbrandgefahr.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage