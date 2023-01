Wetter für München und Bayern: Weißes Winterwunderland

Der Wochenstart bleibt kalt, bewölkt und verschneit in der Landeshauptstadt und in Bayern.

München - Nicht nur die Münchner sind am Sonntagmorgen in einem Winterwunderland aufgewacht: Es ist weiß verschneit in weiten Teilen Bayerns.

Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, bleibt es den Sonntag über wolkenverhangen und kalt. Im Osten Bayerns schneit es tagsüber weiter.

In der Nacht zum Montag breitet sich erneuter Schneefall über ganz Bayern aus. Die Straßen sind glatt, es ist Vorsicht geboten.

Schneefall in Bayern: Glatte Straßen und kalte Temperaturen

Am Montag bleibt das Wetter bedeckt bis stark bewölkt. In Alpennähe Griesel, ansonsten weitgehend trocken.

Auch in der Nacht zum Dienstag liegen die Temperaturen in Bayern unter dem Gefrierpunkt.

Am Dienstag bleibt es zu Tagesbeginn hochnebelartig trüb, größere Auflockerungen finden sich am ehesten entlang der östlichen Mittelgebirge, mehr Sonne nur in den Hochlagen der Alpen.

Das Thermometer zeigt teils wieder Plusgrade, die höchsten Werte westlich des Spessarts. Mäßiger, gelegentlich auffrischender Wind bläst aus Nordost.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage