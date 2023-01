Wetter für München und Bayern: Wechselhaftes Wetter und Wind zum Wochenanfang

Viele Wolken, Wind und Regen bestimmen das Wetter in den kommenden Tagen. Gebietsweise zeigt sich die Sonne, und es ist mit Temperaturen bis zu 13 Grad zu rechnen.

Die kommenden Münchner Nächte werden kühl, tags aber klettern die Temperaturen erneut in den zweistelligen Bereich.

München - Kühl beginnt der Sonntag vor allem in Südbayern: Hier sind morgens verbreitet Tiefstwerte um -1, lokal bis -3 Grad zu erwarten. Im Norden Bayerns fängt der Tag regnerisch an, an Naab und Regen mit Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

An den Alpen sorgt der Föhn für mildes Wetter. Die Höchsttemperaturen steigen auf fünf bis 13 Grad. Dazu weht ein im Südosten schwacher und sonst auflebender, böiger Wind.

In der Nacht zum Montag zieht von Westen her Regen auf. Die Temperaturen sinken auf null Grad.

Wetter in München: Frostiger Wochenstart

Die neue Woche startet regnerisch: Viele Wolken trüben den Himmel über Bayern, und vor allem in der zweiten Tageshälfte des Montags gehen Schauer nieder, oberhalb von 800 bis 1.000 Metern in Form von Schnee.

In der Nacht zum Dienstag sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter. Im Flachland regnen gebietsweise schauerartige, in Alpennähe auch länger anhaltende Niederschläge ab.

Während es im Tagesverlauf dann wieder milder wird, friert es in der Nacht zum Mittwoch von West nach Ost erneut.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage