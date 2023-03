Wetter für München und Bayern: Wechselhafter Mix aus Sonne, Regen, Schnee und Sturmböen

In dieser Woche ist wettertechnisch einiges geboten, es gibt einen wilden Mix. Das Wetter für München.

München - Große Teile Deutschlands sind am Montagmorgen mit Schnee in die neue Woche gestartet. Auch in Bayern hat sich die Landschaft mancherorts über Nacht wieder weiß gefärbt, doch in München zeigt sich die Sonne.

Das Wetter in Bayern wird dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge durch ein Tief in Dänemark bestimmt, das durch westliche Strömung kalte Meeresluft zu uns bringt. Doch davon bekommt der Münchner zunächst wenig mit, denn die Temperaturen steigen am Montag auf milde neun Grad.

Doch bereits am Dienstag ist es vorerst vorbei mit strahlendem Sonnenschein, denn es ziehen dicke Wolken mit Regen über die bayerische Landeshauptstadt. Es wird sogar vor starken bis stürmischen Böen gewarnt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage