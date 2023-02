Wetter für München und Bayern: Warnung vor stürmischen Böen

Über die Woche zeigte sich das Wetter von einer sonnigen Seite, doch zum Wochenende wird es regnerisch und windig bis stürmisch.

München - Wer die vergangenen Tage draußen an der Sonne verbracht hat, dürfte genug Vitamin C für die nächsten Tage getankt haben. Bereits am Freitag wird es regnerisch und windig. Am Nachmittag und Abend kann es auch stürmische Windböen geben.

Regen und stürmische Böen in München und Bayern

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, gelangt milde und feuchte Meeresluft durch kräftige Strömungen aus Westen nach Bayern. In den Mittelgebirgen und Hochlagen der Alpen sind Sturmböen von 85 bis 100 km/h möglich.

In München ist das Wetter am Freitagvormittag von Regen gezeichnet, es weht ein kräftiger Wind. Am Samstag lockert sich die Wolkendecke in der bayerischen Hauptstadt wieder etwas auf, es bleibt aber stürmisch.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage