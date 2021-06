Wetter für München und Bayern: Warnung vor starkem Gewitter

Nachdem es bereits in den vergangenen Tagen teils heftig gewittert hat, sind auch am Donnerstagabend wieder Unwetter über München möglich. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung für die Landeshauptstadt veröffentlicht.

München - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Vorabwarnung für München veröffentlicht: Demnach sind den ganzen Abend über, bis in die Nacht hinein, Gewitter über der Stadt möglich.

Ab dem frühen Abend können sich im Alpenvorland vermehrt schwere Gewitter bilden, die dann zusammenwachsen können – den Meteorologen zufolge zieht die Front dann in Richtung Osten weiter. Neben Starkregen kann es vereinzelt auch zu Hagel sowie schweren Sturmböen kommen.

Amtliche Warnung vor starkem Gewitter in München

Zusätzlich besteht ganz konkret für München eine amtliche Warnung vor einem starken Gewitter, die vorerst bis 18 Uhr gilt. Im westlichen, südlichen und östlichen Umland krachte es schon am späten Nachmittag, hier wurde die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Auch hier gilt die Warnung vorerst bis 18 Uhr.

Bereits in den vergangenen Tagen ist es in München und ganz Bayern teils zu schweren Unwettern gekommen. Am Mittwochabend hatte das Gewitter sogar kurzzeitig für einen Stromausfall in Teilen Münchens gesorgt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage