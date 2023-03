Wetter für München und Bayern: Warnung vor Glatteis und Sturmböen

Nach dem sonnigen Start wird es zur Mitte der Woche etwas ungemütlich. Das Wetter für München.

In München kann es zu stürmischen Böen kommen. (Archivbild)

München - Zeigte sich das Wetter am Dienstag in München von einer sonnigen Seite, wird es am Mittwoch grau, nass und stürmisch. Mancherorts kann es zu starken Böen kommen.

Wetter in München: Es wird stürmisch

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, wird mit einer Warmfront von Westen her etwas mildere Atlantikluft nach Bayern geführt. Durch die niedrigen Temperaturen der Nacht kann es am Morgen zu rutschigen Straßenverhältnissen kommen.

Im Tagesverlauf steigt das Thermometer auf bis zu elf Grad und vor allem im Süden wird es stürmisch. Auf den Alpengipfel sind sogar orkanartige Böen möglich.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage