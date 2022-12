Wetter für München und Bayern: Warnung vor Frost und Glatteis

Es wird glatt in Bayern: Grund dafür sei geringer Neuschnee oder überfrierende Nässe, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

München - Am Donnerstagmorgen ist es in München mit -1 Grad zapfig kalt. Trotz der winterlichen Temperaturen lässt der erste Schnee in der bayerischen Landeshauptstadt noch etwas auf sich warten – dafür kann es zu Frost oder gar Glatteis kommen.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, strömt polare Meeresluft nach Bayern. Nördlich der Donau und in den Alpen kann es durch überfrierende Nässe streckenweise glatt werden. In der Nacht auf Freitag wird verbreitet Nebel und Hochnebel erwartet, gebietsweise kann auch etwas Neuschnee fallen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage