Wetter für München und Bayern: Viele Wolken und schwacher Schneefall

Auf ein regnerisches und stürmisches Wochenende folgt ein zapfiger Start in die neue Woche mit sinkenden Schneefallgrenzen.

In München wird es in den kommenden Tagen bewölkt. (Archivbild)

München - Es wird kalt in München und Bayern! Schon am Wochenende war es windig, nun kommt auch noch Regen und teilweise auch Schnee hinzu.

Der Montag beginnt zwar sonnig, bald aber ziehen von Westen her Wolken auf. Allein am Bodensee ist mit milden Temperaturen zu rechnen.

In der Nacht zum Dienstag kann dann auch im Flachland Schnee fallen.

Der Himmel bleibt am Dienstag allerorts bedeckt, die Temperaturen klettern nicht über fünf Grad. Im Süden wird es besonders kalt – und erneut warnt der DWD vor glatten Straßen.

Am Mittwoch ist es meist bewölkt, zudem werden schwache Schneeschauer erwartet.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage