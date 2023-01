Wetter für München und Bayern: Viele Wolken und kühle Temperaturen

In den nächsten Tagen wird es zunächst kühl. Erst gegen Ende der Woche könnte es minimal milder werden.

In den nächsten Tagen sind viele Wolken am Himmel. (Archivbild)

München - Es wird kälter in München und Bayern! In einigen Teilen erwartet uns sogar Schnee – kommt der Winter zurück?

Am Mittwoch sind viele Wolken am Himmel, in Franken und im Alpenvorland kann es schneien. Auch in der Nacht zum Donnerstag wird dort Schneefall erwartet.

Auch am Donnerstag und Freitag wird es größtenteils bewölkt, in den Alpen und in Franken kann es wieder schneien. Es wird von Tag zu Tag etwas kühler.

Ein Ausblick über die kommenden Tage hinaus verspricht dann etwas wärmere Temperaturen gegen Ende der Woche/zu Anfang der kommenden Woche.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage