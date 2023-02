Wetter für München und Bayern: Verschneiter Wochenstart

Schnee und überfriedende Nässe machen Autofahrern zu schaffen. Spaziergänger genießen dagegen die weiße Pracht.

München - Der Winter meldet sich Ende Februar noch einmal zurück und sorgt für Ski- und Rodel-Spaß. In Bayern schneite es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vor allem in den Alpen. In Irschenberg unweit des Tegernsees etwa seien 17 Zentimeter Neuschnee gefallen.

In den Hochlagen von Alpen und Bayerwald fegen zeitweise Sturmböen um 80 km/h aus West bis Nordwest über die Baumwipfel.

Bis zum Montag soll es in den Alpen ohne längere Unterbrechungen leichten Schneefall geben. Dann könnten laut DWD nochmals zwischen zehn und 20, stellenweise auch 30 Zentimeter Neuschnee dazukommen.

Abnehmender Schneefall zum Wochenstart

Die Intensität des Schneefalls nimmt im Laufe des Sonntags ab: An den Alpen und im südlichen Vorland sind Schneeschauer zu erwarten - in den Mittelgebirgen seltener, sonst überwiegend niederschlagsfrei und öfter Auflockerungen. Es weht ein frischer, in Böen starker Nordostwind.

Die neue Woche bringt zunächst teils stärkere Quellbewölkung sowie kurze - in Franken auch mal längere - sonnige Abschnitte. An den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen rieseln vereinzelt Schneeflocken. Es bleibt sehr windig und kalt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Autofahrer müssen sich auf rutschige Straßen einstellen. Besonders am Alpenrand besteht verbreitet Glättegefahr durch überfrierende Nässe oder geringen Schneefall.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage