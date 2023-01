Wetter für München und Bayern: Trüb, kalt und glatte Straßen

Die schneebedeckte Winterwelt in München und Bayern könnte noch etwas erhalten bleiben, denn die Woche bleibt trüb und kalt. Gebietsweise können die Straßen glatt werden.

Schnee liegt auf der Theresienwiese vor der Bavaria. In der Landeshauptstadt herrschen winterliche Temperaturen.

München - Beim Blick aus dem Fenster sieht man in der bayerischen Landeshauptstadt noch schneeverhangene Bäume und weiße Flächen – das wird vorerst auch so bleiben. Zwar folgt in den nächsten Tagen kein neuer Schnee, doch die niedrigen Temperaturen sorgen dafür, dass die vorhandene Winterwelt nicht schmilzt.

Warnung vor glatten Straßen in München und Bayern

Am Dienstag bleibt der Himmel grau und trüb, Auflockerungen sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge nur entlang der östlichen Mittelgebirge und in den Hochlagen der Alpen möglich. Auch am Mittwoch zeigt sich das Wetter eher von einer tristen Seite.

Wer ins Auto steigt, sollte in den nächsten Tagen Vorsicht walten lassen. Gebietsweise können die Straßen durch überfrierende Nässe und Schnee glatt sein. Vereinzelt kann es zu Glatteis durch gefrierenden Sprühregen kommen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage