Wetter für München und Bayern: Tagsüber Sonne, nachts bitterkalt

Trotz einzelner Sonnenstrahlen ist es aktuell eisig kalt. In der Nacht auf Donnerstag sinkt das Thermometer auf einen Tiefststand. Dann geht es aber wieder aufwärts.

München - Es gibt zwar aktuell jeden Tag noch eine Gelegenheit, den einen oder anderen Sonnenstrahl abzugreifen. Trotzdem erwarten München und Bayern richtig eisige Nächte mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt.

Am Dienstag lockert es ein wenig auf: Bis auf einige Wolkenfelder wird es sonnig. Auch am Mittwoch scheint meist die Sonne, das Thermometer schafft es aber nur ganz knapp über die Null-Grad-Grenze. Nach einem eisigen Tiefpunkt in der Nacht auf Donnerstag kommen auf München aber wieder ein paar Tage zu, die sogar deutlich im Plus liegen. In Teilen Bayerns nehmen die Windböen ab Mittwoch wieder zu.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage