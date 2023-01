Wetter für München und Bayern: Starker Wind und Schneefall

Auf ein regnerisches und stürmisches Wochenende folgt ein zapfiger Start in die neue Woche mit sinkenden Schneefallgrenzen.

München - In Bayern und München klingt das Wochenende stürmisch und verregnet aus.

Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, sind am Sonntagabend Sturmböen bis 75 km/h nicht ausgeschlossen. Dazu kann es gebietsweise zu Gewittern kommen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter. In der Nacht zum Montag droht leichter Frost und Straßenglätte durch überfrierende Nässe.

Der Montag beginnt zwar sonnig, bald aber ziehen von Westen her Wolken auf. Allein am Bodensee ist mit milden Temperaturen zu rechnen.

In der Nacht zum Dienstag kann dann auch im Flachland Schnee fallen. Der Himmel bleibt am Dienstag allerorts bedeckt, die Temperaturen klettern nicht über fünf Grad. Im Süden wird es besonders kalt - und erneut warnt der DWD vor glatten Straßen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage