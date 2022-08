Wetter für München und Bayern: Sonnige Aussichten und keine Hitze

Der Sommer machte nur eine kurze Pause. Zwar bleibt es am Sonntag noch bewölkt und die Sonne blinzelt nur selten durch – aber die neue Woche wird dafür umso beständiger. Es wird wieder sonnig und angenehm warm.

Ein Mann liegt in der Sonne auf einer Kiesbank an der Isar.

München - Nach Unwetter am Freitag und Samstag (und einem Temperatursturz) wird es ab Sonntag wieder freundlicher. Die Sonne schaut bei Maximalwerten von 23 Grad ein bisserl öfter raus.

Am Montag zeigt sich die Sonne wieder häufiger, nur am Alpenrand besteht weiter ein Gewitterrisiko. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad, am wärmsten wird es am unterfränkischen Main.

Trotz der Abkühlung und des Regens wird sich an der Trockenheit in weiten Teilen des Freistaats vorerst nicht viel ändern: "Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es gerade in Franken nicht flächendeckend regnen wird", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage