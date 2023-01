Wetter für München und Bayern: Sonnig und mild, doch Regen ist angekündigt

Es bleibt weiterhin mild und ungewöhnlich warm. Im Nordwesten ziehen aber Regenwolken auf. Der Süden Bayerns wird weiterhin von der Sonne geküsst.

München - Am Montag zeigt sich in Franken höchstens anfangs die Sonne, in Unterfranken wird's dann so langsam regnerisch. Sonst ist es in Bayern den Angaben zufolge nach Auflösung von Nebelfeldern noch heiter.

In der Nacht zu Dienstag soll der Regen einsetzen

In der Nacht zum Dienstag ziehen Wolken auf und es regnet zeitweise bis in den Morgen hinein. Wolkenfelder bestimmen auch den weiteren Tag, aber es bleibt meist trocken - aber nicht mehr so mild wie zuletzt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage