Wetter für München und Bayern: Sonne-Wolken-Mix in den kommenden Tagen erwartet

Nach einem sonnigen Wochenstart vermehren sich zur Wochenmitte die Wolken. Das Wetter für Bayern und München.

München - Nach einem nebeligen Vormittag zeigt sich am Mittwoch in Bayern die Sonne. Die Maximaltemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 13 und 18 Grad, in einigen Alpentälern auch bei bis zu 20 Grad.

In der Nacht auf Donnerstag bleibt es trocken und nebelig. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 9 Grad, in den Tälern des östlichen Mittelgebirges auch auf 0 Grad. Dort kann der Boden leicht gefrieren.

Auch am Donnerstag bleibt es den Angaben des DWD nach weitgehend sonnig, allerdings mit mehr Wolken als am Vortag. In Teilen Frankens kann es nachmittags auch zu Regen kommen. Die Höchstwerte liegen ähnlich wie Mittwoch zwischen 12 und 19 Grad, an den Alpen auch bei maximal 23 Grad. Der Freitag soll laut DWD bei gleichbleibenden Temperaturen bewölkt bis regnerisch werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage