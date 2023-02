Wetter für München und Bayern: Sonne-Wolken-Mix bei frühlingshaften Temperaturen

Auch der Aschermittwoch zeigt sich noch von seiner freundlichen Seite, für Donnerstag kündigt sich allerdings Regen an.

München - Nach Sonne satt am Faschingsdienstag beginnt auch der Aschermittwoch freundlich und wartet mit frühlingshaften Temperaturen auf – auch wenn sich zunehmend mehr Wolken zeigen.

Das Wetter bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jedoch wechselhaft: Am Donnerstag ziehen viele Wolken auf, und es regnet zeitweise. Auch in der Nacht zum Freitag regnet es bei zumeist starker Bewölkung. Im Laufe des Tages werden die Schauer heftiger, es weht ein böiger Wind.

Sonniges München: Droht am Wochenende wieder Schnee?

Zum Wochenende hin wird's wieder kälter, bereits in der Nacht zum Samstag geht der Regen im Bergland in Schnee über – in den Alpen wird's vermutlich winterlich.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage