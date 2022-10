Wetter für München und Bayern: Sonne und sommerliche Temperaturen

Für den Herbst ist es aktuell ungewöhnlich mild. Am Wochenende werden sogar sommerliche Temperaturen erwartet – das Wetter für Bayern und München.

München - Wer in München gerade die Sonne und die hohen Temperaturen genießt, kann fast nicht glauben, dass nächste Woche bereits der November vor der Tür steht. Am Wochenende zieht der späte Spätsommer nochmal an, denn das Thermometer soll auf bis zu 25 Grad steigen.

"Hochdruckeinfluss und sehr milde Luft bestimmen das Wetter in Bayern", teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Am Freitag könnten laut DWD am Alpenrand sogar frühlingshafte 26 Grad erreicht werden. Die restliche Woche wird es auch in München voraussichtlich sonnig und warm bleiben. Ob der November ebenfalls ungewöhnlich mild startet, ist noch unklar.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage