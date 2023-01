Wetter für München und Bayern: Sonne am Samstag und dann trüber

Der Samstag präsentiert sich noch von seiner sonnigen Seite, für Sonntag kündigt sich Regen an.

München - Noch profitiert die Wetterlage in München und Bayern von milder Luft, die am Rande einer Hochdruckzone über Süd- und Osteuropa heranströmt. Aber: Am Montag kommt eine Kaltfront aus Hessen Richtung Alpen voran.

Kommende Nacht und am Sonntagmorgen in Südbayern werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verbreitet Minustemperaturen gemessen, in den Niederungen - vor allem um Donau und Naab - kündigt sich Nebel mit Sichtweiten möglicherweise unter 150 Metern an. Für Sonntag ist in den Alpen Föhn angesagt, oberhalb etwa 1.500 Meter kann's stürmisch werden.

Wetter in München: Sonniger Samstag

Ab Samstagmittag ist es im Freistaat nach Auflösung vereinzelter Nebelfelder meist sonnig. Die Temperaturen variieren je nach Sonnenscheindauer.

Der Sonntag zeigt sich meist stark bewölkt oder trüb durch Nebel und Hochnebel, etwas Sonne gibt es am ehesten in Alpennähe. In Franken regnet es zeitweise leicht, ab dem Nachmittag örtlich auch in den übrigen Regionen.

Wolken und Schauer zum Wochenstart

Zum Wochenstart ist bei Minustemperaturen in den östlichen Alpentälern und im Bayerwald örtlich Glatteis laut DWD nicht ausgeschlossen. Der Montag ist geprägt von vielen Wolken - vor allem in der zweiten Tageshälfte auch von einzelnen Schauern. Oberhalb 600 bis 900 Metern kann es schneien.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage