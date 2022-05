Wetter für München und Bayern: Schwere Unwetter und Starkregen gegen Abend

Im Laufe des Tages ziehen heftige Gewitterwolken auf. Zunächst gibt es gebietsweise schauerartigen Regen, ab dem Nachmittag dann örtliche Gewitter und Unwetter. Die Temperaturen steigen trotzdem in die Mittzwanziger.

Gegen Montagabend und in der Nacht erwarten uns schwere Gewitter.

München - Im Vorfeld der herannahenden Kaltfront gelangt am Montag von Südwesten nochmals ein Schwall feuchtlabiler Warmluft nach Bayern.

Am Vormittag gibt es gebietsweise gewittrigen Starkregen, auch kleiner Hagel und stürmische Böen bis 60 Stundenkilometern sind möglich. Ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Dienstag ziehen schwere Gewitter auf. Lokal kann es zu Starkregen, orkanartigen Böen bis 110 Stundenkilometern und Hagel bis 4 Zentimeter Größe kommen. Die erwartete Höchsttemperatur liegt in München bei 25 Grad.

So soll das Wetter am Dienstag und Mittwoch werden

Der Dienstag bleibt regnerisch und die Temperaturen sinken nochmal auf höchstens 18 Grad. So geht es auch in den folgenden Tagen weiter: es bleibt bewölkt und zeitweise regnerisch bei Höchsttemperaturen knapp unter der 20-Grad-Marke.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage