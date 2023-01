Wetter für München und Bayern: Schnee und kalte Temperaturen

In den nächsten Tagen wird es kühler. Es kann auch noch mehr schneien.

Zwar nicht viel, aber ein bisserl hat es geschneit in München. (Archivbild)

München - Es ist weiß in München – zumindest ein bisserl.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat es ein wenig geschneit. Auch die Temperaturen sind unter die Null-Grad-Marke gesunken.

Am Donnerstag und Freitag wird es größtenteils bewölkt, in den Alpen und in Franken kann es wieder schneien. Es wird noch etwas kühler.

Ein Ausblick über die kommenden Tage hinaus verspricht dann etwas wärmere Temperaturen gegen Ende der Woche/zu Anfang der kommenden Woche.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage