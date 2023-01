Wetter für München und Bayern: Schnee, Frost und Kälte

In den nächsten Tagen wird es kühler. Es kann auch noch mehr schneien.

München - Es ist weiß in München – zumindest ein bisserl. Auch die Straßen sind glatt, es ist Vorsicht geboten!

Am Freitag ist es größtenteils bewölkt, in den Alpen und in Franken kann es wieder schneien. Es wird noch etwas kühler. Am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ebenfalls gebietsweise Dauerfrost bei Tiefstwerten von minus drei Grad.

Nach dem überwiegend trockenen, aber bewölktem Samstag soll es dann am Sonntag wieder schneien. Zum Montag hin sinken die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad bei ebenfalls wolkigem Himmel.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage