Wetter für München und Bayern: Regnerisches Silvester in Sicht

Zu Silvester gibt es im Freistaat Regen – nur im Süden bleibt es trocken. Das neue Jahr beginnt überall in Bayern dann recht mild.

München - Um die 20 Grad warm könnte es an Silvester in Bayern werden. Nach Angaben des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD) sind am Samstag im Alpenvorland bis zu 21 Grad und in Unterfranken bis zu 17 Grad möglich.

Nach milden Temperaturen zu Weihnachten bleibt es in ganz Bayern frühlingshaft. Am Freitag setzt sich laut DWD vor allem in südöstlichen Teilen Bayerns die Sonne immer wieder durch. Am Nachmittag drohen in Franken und Schwaben ergiebige Regenschauer, ein frischer Wind bläst aus südöstlicher Richtung.

Mit 12 bis 19 Grad steht ein überaus milder Jahresausklang bevor, im Alpenvorland klettern die Temperaturen stellenweise bis auf 21 Grad - doch auch in der Landeshauptstadt kann die dicke Winterjacke in der Silvesternacht wohl zuhause bleiben.

