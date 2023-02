Wetter für München und Bayern: Regnerisch, windig - und dann frostig

Wolken verdrängen dieser Tage mehr und mehr die Sonne, und es gibt immer wieder Regenschauer. Am Wochenende wird's kalt, ungemütlich - und winterlich.

München - Am heutigen Donnerstag strömt noch einmal milde, wenn auch feuchte Luft nach Bayern, doch dann wird es merklich kühler und am Wochenende sogar richtig frostig.

Heute Vormittag zeigt sich die Sonne nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch einmal im Chiemgau, dann übernehmen Wolken das Kommando im Freistaat. Bereits in der Nacht auf Freitag ist für einige Alpentäler leichter Frost angesagt.

Der Freitag beginnt stark bewölkt, ab Mittag gibt es schauerartigen Regen, abends dann in den Kammlagen der nördlichen Mittelgebirge auch Schnee. Vereinzelte Gewitter sind nicht ausgeschlossen, es weht ein frischer, zuweilen stark böiger Westwind.

München: Droht am Wochenende wieder Schnee?

In der Nacht zum Samstag regnet es, im Süden mitunter kräftig und örtlich mit Blitz und Donner. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe der Nacht von Norden bis in tiefe Lagen, insbesondere an den Alpen und im südlichen Vorland schneit es heftiger, und es wird glatt auf den Straßen.

Auch am Samstag gibt es mehr Wolken als Sonne, laut DWD wiederholt auch Schneeregen- oder Schneeschauer. An den Alpen schneit es am Vormittag noch länger anhaltend. Zeitweise stark böiger Wind, örtlich Glätte durch Schnee oder gefrierende Nässe.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage