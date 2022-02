Wetter für München und Bayern: Regnerisch und windig - aber nicht kalt

Auf die Sonnenstunden der vergangenen Tage folgt ein Grau mit vielen Schauern und kräftigem Wind. Es bleibt mild. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

München - Es wartet ein eher ungemütlicher Dienstag - mit vielen Schauern und Schnee im Bergland. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weht ein schwacher bis mäßiger und in Franken zeitweise stark böiger Südwestwind.

In der Nacht zum Mittwoch gibt es zunächst weniger Niederschläge, auf die kurze Phase mit Auflockerungen kommt von Franken her erneut Regen, im Bergland als Schnee. In Tälern der Alpen und des Bayerwaldes Gefahr von Frost und streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe. Ab 900 Höhenmeter soll es schneien.

Wetter in München: Immer wieder Schauer, starker Wind, milde Temperaturen

Am Mittwoch regnet es bei meist dichter Bewölkung zumeist weiter - bei Höchstwerte zwischen 5 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 12 Grad am Untermain. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Südwestwind - im Bergland auch schwere Sturmböen.

In der Nacht gesellt sich zu weiteren Schauern ein stürmischer Südwestwind - selbst im Flachland sind schwere Sturmböen wahrscheinlich, in Kamm- und Hochlagen kommt es zu Orkanböen.

Am Donnerstag an den Alpen bedeckt und Regen, sonst wechselnd bewölkt und Schauer - mit 8 bis 15 Grad ist es sehr mild. Starker bis stürmischer Wind aus Südwest bis West, dabei schwere Sturmböen bis ins Flachland. Im Bergland gibt es Orkanböen. In der Nacht zum Freitag wieder einzelne Schauer, an den Alpen lässt der Regen nach. Es wird kühler, der Wind flaut tendenziell ab.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage