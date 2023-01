Wetter für München und Bayern: Regen und starker Wind

Auf ein regnerisches und stürmisches Wochenende folgt ein zapfiger Start in die neue Woche mit sinkenden Schneefallgrenzen.

Wasser ist auf einem Tisch des Kaffeehaus Tambosi am Odeonsplatz zu sehen. In der Landeshauptstadt regnet es zeitweise im Wechsel zu Sonnenschein.

München - In Bayern und München sind weiterhin Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich möglich. Die Sonne zeigt sich zwar vereinzelt, aber es wird ab Samstag Abend regnerisch und stürmisch.

Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 1.000 Meter

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, sind Sturmböen bis 80 km/h nicht ausgeschlossen. Dazu kann es gebietsweise zu Gewittern kommen. .

Am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze auf 800 bis 500 Meter und es können mit etwas Glück sogar in der bayerischen Landeshauptstadt vereinzelte Flocken möglich sein. Ansonsten sind die Temperaturen eher mild, bevor sie in der Nacht auf Montag dann sogar in die Minusgrade rutschen. Der Wochenstart wird entsprechend zapfig.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage