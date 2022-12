Wetter für München und Bayern: Regen und milde Temperaturen zu Weihnachten

Die weiße Weihnacht fällt dieses Jahr sprichwörtlich ins Wasser. Sowohl an Heiligabend als auch an den Feiertagen bleibt es mild und trüb, in weiten Teilen des Freistaats wird es regnen. Das Wetter für München und Bayern.

24. Dezember 2022 - 09:41 Uhr | AZ/dpa

Weihnachtsstimmung gibt es am Marienplatz auch ohne Schnee. (Archiv) © picture alliance / Andreas Gebert/dpa

München - Die Menschen im Freistaat müssen sich in diesem Jahr einmal mehr auf grüne Weihnachten einstellen. Schon in den vergangenen Tagen war der Schnee in weiten Teilen Bayerns bei Temperaturen im zweistelligen Bereich und teils anhaltenden Regenschauern verschwunden. Daran wird sich auch über die Feiertage wenig ändern. Temperaturen bis zu zehn Grad: Keine weiße Weihnacht in München An Heiligabend bleibt es in München den kompletten Tag über bedeckt, aber trocken. Im Tagesverlauf werden Temperaturen von bis zu zehn Grad erreicht. Der erste Weihnachtsfeiertag startet immerhin etwas freundlicher, erst gegen Abend zieht der Himmel wieder zu. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ab Mittag mit anhaltenden Schauern zu rechnen. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Samstag (Heiligabend): Bewölkt und leichte Schauer möglich. Höchstwerte 8 bis 12 Grad.

Bewölkt und leichte Schauer möglich. Sonntag (1. Weihnachtsfeiertag): Teilweise bewölkt, zwischendurch sonnig. Höchstwerte 4 bis 9 Grad.

Teilweise bewölkt, zwischendurch sonnig. Montag (2. Weihnachtsfeiertag): Den ganzen Tag über bedeckt, am Mittag regnerisch. Höchstwerte 7 bis 12 Grad.