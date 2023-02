Wetter für München und Bayern: Nebliges Wetter zum Wochenstart

Am Sonntagnachmittag lässt sich die Sonne noch hin und wieder blicken. Die neue Woche startet nicht ganz so freundlich.

Schee is' scho: Ein Vogel fliegt bei Sonnenaufgang an der Frauenkirche vorbei, die noch ganz im Nebel liegt. (Archivbild)

München - Das Wochenende in München geht neblig und trüb zu Ende. Am Sonntag zeigt sich nur nachmittags hin und wieder die Sonne.

Es bleibt überall in Bayern bewölkt bei Temperaturen im einstelligen Bereich. Im Osten Bayerns droht nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ungemütlicher Nieselregen.

Bessere Chancen auf ein wenig Sonne haben das Alpenvorland und das südliche Schwaben.

Auch am Montag bekommt nur das Alpenvorland einige Sonnenstrahlen ab. Die neue Woche startet neblig, die Temperaturen bleiben weiterhin niedrig.

Das trübe Wetter zieht sich bis zum Dienstag. Im Tagesverlauf klart es dann aber im Süden auf - hier bei Temperaturen um die elf Grad, so die Meteorologen des DWD.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage