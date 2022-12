Wetter für München und Bayern: Milde Temperaturen und bald wieder nass

Es bleibt mild im Freistaat – und im Süden trocken. Während es in Unterfranken regnen soll, zeigt sich in Oberbayern am Dienstag die Sonne. Das Wetter für München und Bayern.

27. Dezember 2022 - 08:06 Uhr | AZ

In München wird es ab Mitte der Woche wieder nass. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

München - Das war nix mit weißen Weihnachten! Stattdessen war es mild und nass. Zwar wird es auch weiterhin nicht kalt, dafür aber freundlicher. Am Dienstag setzt sich die Sonne durch. Nur in Unterfranken muss man auch weiterhin mit anhaltenden Schauern rechnen. Der Dienstag bleibt windig. Stürmische Böen um 70 km/h in den Kammlagen des Bayerischen Waldes sowie auf den Alpengipfeln sind angekündigt! Und auch in der Rhön wird es wieder böig. In der Nacht zu Mittwoch wird es neblig im Freistaat. Am Mittwoch ist es bayernweit stark bewölkt und auch regnerisch. Je weiter man in den Süden fährt, desto freundlicher wird es jedoch. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Dienstag: Erst nass, dann lockert es langsam auf. Höchstwerte 0 bis 6 Grad.

Erst nass, dann lockert es langsam auf. Mittwoch: Es bleibt wolkig, die Sonne zeigt sich weniger. Höchstwerte 0 bis 7 Grad.

Es bleibt wolkig, die Sonne zeigt sich weniger. Donnerstag: Trüb, grau und regnerisch. Höchstwerte 3 bis 9 Grad.