Wetter für München und Bayern: Jetzt wird es kalt und nass

Schon zum Wochenanfang hielt nachts der Frost Einzug. Es wird nass-kalt und ungemütlich. Die Schneefallgrenze sinkt.

München - Nach einem sonnigen Wochenende ist zum Wochenstart erstmal Schluss mit dem goldenen Oktober. Eine Kaltfront dränge sich zwischen zwei Hochs und macht den Weg frei für wechselhaftes und sehr kühles Wetter. Sogar Schnee ist in höheren Lagen möglich.

Am Dienstag kommt es vermehrt zu Schauern, am Alpenrand zu längeren Regenfällen. Oberhalb von 1.300 bis 1.500 Metern seien zunehmend Schneeflocken dabei. In der Nacht zum Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze weiter auf etwa 1.000 Meter, dann gebe es auch die ersten Flocken, so die Prognose. An den Alpen könne sich eine 5 bis 10 Zentimeter dicke Schneedecke bilden. Dieser Trend setze sich am Mittwoch weitgehend fort. Die Temperaturen lägen zwischen 5 und 14 Grad - typisch für den Herbst.

Zum Wochenende hin klettern die Temperaturen wieder - allerdings löst dann Regen das kalte, klare Herbstwetter ab.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage