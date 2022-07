Wetter für München und Bayern: Hitzewarnung für die Stadt

Zum Wochenanfang wird es in München wieder sehr heiß. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starker Wärmebelastung "im dicht bebauten Stadtgebiet".

München - Sommerlich heiß geht es in die neue Woche – auch am Montag soll in München wieder die 30-Grad-Marke geknackt werden. Das bedeutet allerdings auch eine gebietsweise starke Wärmebelastung und eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr.

Hitzewarnung für München

Für München warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ausdrücklich: "Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Montag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen."

Ab dem Nachmittag kündigen sich von Westen her und aus den Alpen heraus gebietsweise Gewitter an. In der Nacht auf Dienstag kann es in Bayern vielerorts zu teils kräftigen Gewittern kommen.

Am Dienstag regnet es dann im Alpenvorland und im Bayerischen Wald, sonst zeigt sich ein Sonne-Wolken-Mix, und es bleibt meist trocken. Auch die Nacht zum Mittwoch ist meist niederschlagsfrei. Der Tag präsentiert sich dann mit zeitweise sonnigen Abschnitten, meist aber stark bewölkt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage