Wetter für München und Bayern: Glätte durch Schnee und gefrorene Nässe

Es wird glatt in Bayern in der Nacht auf Donnerstag: Grund dafür sei geringer Neuschnee oder überfrierende Nässe, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit.

06. Dezember 2022 - 11:42 Uhr | AZ

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird es glatt auf Bayerns Straßen. © AZ

München - In der Nacht zum Donnerstag gibt es leichten Frost bei bis zu minus vier Grad, in Alpentälern bei bis zu minus sieben Grad. Besonders im Alpenvorland sei außerdem mit Nebel zu rechnen. Auch am Mittwoch erwartete der Deutsche Wetterdienst bereits leichten Frost und Glätte. Der Freitag bleibt größtenteils bedeckt, teilweise sind Schneefälle möglich. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Mittwoch: Mix aus Sonne und Wolken. Höchstwerte 1 bis 4 Grad.

Mix aus Sonne und Wolken. Donnerstag: Kalt aber trocken. Höchstwerte -1 bis 3 Grad.

Kalt aber trocken. Freitag: Viele Wolken, erste Schneefälle möglich. Höchstwerte -2 bis 1 Grad.