Wetter für München und Bayern: Frostiges und ungemütliches Wochenende

Ein trübes Wochenende steht uns ins Haus: Der Samstag ist schon kalt, grau und regnerisch, am Sonntag kühlt es weiter ab - bis auf den Gefrierpunkt.

München - Wenn die Meteorologen von einem Strom skandinavischer Polarluft nach Bayern berichten, dann heißt es auch für die Münchner: Entweder mit einem guten Buch auf die gemütliche Couch oder warm eingepackt raus zum Spaziergang.

In den Alpen gibt es bis zu 20 Zentimeter Neuschnee

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, verlagert sich ein Tief über Mitteleuropa langsam ostwärts, und das Wochenende wird frostig. Bis zum Samstagabend kündigen sich für Lagen oberhalb 400 bis 600 Metern wiederholt Schneeschauer an - in höher gelegenen Regionen wird's glatt auf den Straßen. In Hochlagen von Alpen und Bayerwald zeitweise Sturmböen um 80 km/h aus West bis Nordwest.

An den Alpen schneit es bis Sonntag ohne längere Unterbrechungen, bis zu 20 Zentimeter Neuschnee in in höher gelegenen Staulagen sind die Folge. In der Nacht und am Sonntagmorgen gibt es es verbreitet Glätte durch überfrierende Nässe oder geringen Schneefall, im Bergland sind Schneeverwehungen möglich.

München: Ungemütliches Wetter mit Temperaturen um den Gefrierpunkt

Für Sonntag sind an den Alpen und im südlichen Vorland wiederholt Schneeschauer zu erwarten - in den Mittelgebirgen seltener, sonst überwiegend niederschlagsfrei und öfter Auflockerungen. Es weht ein frischer, in Böen starker Nordostwind.

Die Nacht auf Montag zeigt sich aufgelockert bis stark bewölkt, an den Alpen und im Bayerischen Wald gibt's noch letzte Schneefälle. Die neue Woche bringt dann zunächst teils stärkere Quellbewölkung sowie kurze - in Franken auch mal längere - sonnige Abschnitte. An den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen rieseln vereinzelt Schneeflocken. Es bleibt sehr windig und kalt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage