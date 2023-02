Wetter für München und Bayern: Festhalten! Es bleibt stürmisch

Bereits am Donnerstag hatte der Deutsche Wetterdienst eine Warnung für München veröffentlicht. Auch am Freitag werden teils heftige Sturmböen erwartet.

München - Der Februar in München startete recht greislig – und vor allem windig! Bereits am Donnerstag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor teils schweren Sturmböen in der Stadt. Mittlerweile wurde die Warnung aktualisiert: Bis mindestens Samstagnacht ist in München nun mit Böen zu rechnen.

Diese können laut DWD zwischen 55 km/h und 70 km/h liegen. Der Wind pfeift aus Westen nach München, in exponierten Lagen können die Sturmböen sogar bis zu 85 km/h betragen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor durch den Wind herabstürzenden Gegenständen, beispielsweise einzelne Äste oder Baumteile.

Warnung vor Sturmböen und Schneeverwehungen: Viele Unfälle in Bayern

Starker Schneefall und Sturmböen hatten schon am Donnerstag in Bayern zu etlichen Verkehrsunfällen geführt. Mehrere Bäume seien umgestürzt und viele Menschen mit ihren Autos in Gräben gefahren, teilten die Polizeipräsidien mit.

Weniger Wind am Samstag

Am Samstag flaut der Wind dann wieder ab, auch der Regen lässt etwas nach. Die Sonne zeigt sich trotzdem (noch) nicht.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage