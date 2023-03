Wetter für München und Bayern: Es wird etwas sonniger und milder

Nach dem Wintereinbruch am vergangenen Wochenende lässt sich nun hin und wieder auch die Sonne blicken. Das Wetter für München.

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen wieder leicht an. (Archivbild)

München - Der Winter meldete sich am vergangenen Wochenende noch einmal zurück und sorgte für Ski- und Rodel-Spaß. In Bayern schneite es nicht nur in den Alpen. In Irschenberg unweit des Tegernsees etwa sind 17 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Sonne ab Mittwoch in Bayern

Zu Wochenbeginn blieb es sehr windig und kalt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. An den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen rieselten vereinzelt Schneeflocken.

Nun verschwindet die dichte Wolkendecke langsam, stattdessen fliegen flache Quellwolken über den blauen Himmel. Nur in den Alpen kann es noch stark bewölkt bleiben. In den kommenden Tagen wird es dann auch etwas milder: Am Mittwoch sind wohl maximal fünf Grad drin, Donnerstag und Freitag dann sieben Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage