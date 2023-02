Wetter für München und Bayern: Erst Sonne, dann Wolken und Schnee

Der Wind hat wieder nachgelassen. Die Sonne zeigt sich – allerdings nicht lange. Das Wetter für München und Bayern.

Wolken ziehen am Nymphenburger Kanal in München über das Schloss Nymphenburg.

München - Der Februar in München startete recht greislig – und vor allem windig! Mittlerweile hat der Wind nachgelassen. Die Sonne kommt durch – doch bald zieht es wieder zu.

Am Sonntagvormittag scheint vielerorts die Sonne. Das sollte man ausnutzen, denn lange bleibt sie nicht: Im Laufe des Tages zieht es bereits wieder zu, es wird bewölkt und es schneit oder regnet.

Am Montag kann es in Alpennähe noch immer schneien, ansonsten ist es bewölkt, bleibt aber weitestgehend trocken. Am Dienstag lockert es auf: Bis auf einige Wolkenfelder wird es sonnig. Auch am Mittwoch scheint meist die Sonne.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage