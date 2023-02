Wetter für München und Bayern: Erst Mitte der Woche wird's sonniger

Schnee und überfrierende Nässe machten Autofahrern am Wochenende zu schaffen. In der neuen Woche soll es aber trocken bleiben. Die Sonne kommt erst ab Dienstag raus...

München - Der Winter meldete sich Ende Februar noch einmal zurück und sorgt für Ski- und Rodel-Spaß. In Bayern schneite es nicht nur in den Alpen. In Irschenberg unweit des Tegernsees etwa seien 17 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Abnehmender Schneefall zum Wochenstart

Die neue Woche bringt zunächst teils stärkere Quellbewölkung sowie kurze – in Franken auch mal längere – sonnige Abschnitte. An den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen rieseln vereinzelt Schneeflocken. Es bleibt sehr windig und kalt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Autofahrer müssen sich auf rutschige Straßen einstellen. Besonders am Alpenrand besteht verbreitet Glättegefahr durch überfrierende Nässe oder geringen Schneefall.

Sonne ab Dienstag in Bayern

Die dichte Wolkendecke verschwindet erst am Dienstag. Dann fliegen flache Quellwolken über den blauen Himmel. Nur in den Alpen kann es noch stark bewölkt bleiben. Kälte und Frost bleiben uns erhalten: Mehr als 4 Grad sind am Dienstag nicht drin.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage