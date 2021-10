Wetter für München und Bayern: Endlich wieder mehr Sonne

Nach den nass-kalten Tagen soll es jetzt besser werden. Traumhafte Herbsttage bei kühlen Temperaturen werden im Süden Bayerns erwartet.

München - Eine Kaltfront drängte sich zwischen zwei Hochs und machte den Weg frei für wechselhaftes und sehr kühles Wetter. Sogar Schnee war in höheren Lagen möglich. Jetzt, zum Wochenende, soll es aber wieder freundlicher werden, zumindest im Süden.

In Südbayern wird es am Freitag viel Sonne geben mit bis zu 16 Grad. Im nördlichen Franken ziehen Wolken auf, später sogar etwas Regen. Dort bleibt es mit 11 Grad deutlich kühler.

Auch in der Nacht auf Samstag kann es örtlich regnen, gebietsweise tritt Nebel oder Hochnebel auf. In den Alpentälern leichter Frost, stellenweise Frost in Bodennähe.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage