Wetter für München und Bayern: Der Sommer pausiert bis zum Wochenende

Aus dem Nordwesten strömt kühle Meeresluft nach Bayern, die deutlich niedrigere Temperaturen mitbringt. Erst zum Wochenende hin soll es wieder sonniger und wärmer werden.

München - Es bleibt kühl in Bayern. Zwar soll es nur noch vereinzelt regnen, aber der Sommer pausiert noch bis zum Wochenende - mit Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad.

Wetterbesserung in der zweiten Wochenhälfte

Die Wetterlage soll sich erst zur Wochenmitte hin ändern - aber die Sonne ist weiterhin nicht mehr so kräftig. Mäßiger bis frischer, in Böen mitunter starker Wind aus Südwest bis West ist angekündigt. Es bleibt eher bewölkt mit einzelnen Schauern. Ein Lichtblick: Am Wochenende soll es dann wieder sonnig im Freistaat werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage